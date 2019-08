Serie A, l'elenco degli squalificati del primo turno: Depaoli salta la Lazio

Si scaldano i motori. Questo fine settimana, dopo tre mesi di astinenza, si riparte con il calcio giocato e con la Serie A. Anche se qualcuno dovrà restare fermo ai box. Sono ben 12 gli squalificati per la prima giornata di campionato e, fortunatamente, tra questi non è presente nessun calciatore della Lazio. Una buona notizia per Inzaghi, già alle prese con qualche giocatore acciaccato e già orfano di Lulic e Leiva nel primo turno contro il Napoli della passata stagione. Quest'anno il rovescio della medaglia: sarà infatti un giocatore della Sampdoria - seppur, sulla carta, non un titolare - a saltare la gara inaugurale contro i biancocelesti, ovvero Fabio Depaoli. Tra gli altri spicca la squalifica di Mario Balotelli del Brescia, espulso nell'ultimo incontro disputato con la maglia del Marsiglia per un brutto fallo, che dovrà scontare 4 giornate prima di rientrare il prossimo 25 settembre contro la Juventus. Di seguito, ecco l'elenco completo degli squalificati: Balotelli (Brescia), Mateju (Brescia), Rog (Cagliari), Berardi (Sassuolo), Magnanelli (Sassuolo), Ilicic (Atalanta), Di Carmine (Verona), Vitale (Verona), Depaoli (Sampdoria), Pajac (Genoa), Agudelo (Genoa), Buongiorno (Torino).

