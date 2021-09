Serie A, la Fiorentina fa festa a Bergamo: due rigori di Vlahovic stendono l'Atalanta

La Fiorentina espugna Bergamo superando per 2-1 l'Atalanta nella gara valida per la terza giornata di Serie A. Le reti tutte su rigore. Al 33' fa centro Vlahovic per un tocco di mano di Maehle, al 49' l'attaccante serbo raddoppia per un atterramento di Bonaventura da parte di Djmsiti. Al 65' accorcia le distanze Zapata per fallo in area di Callejion su Gosens. Fiorentina sale al sesto posto a 6 punti, l'Atalanta resta ferma a 4 punti.