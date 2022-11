Serie A, la Top XI del 2022 di Opta: c'è un biancoceleste - FOTO

Il 2022 è agli sgoccioli ed è anche virtualmente finito per quanto riguarda i campionati Nazionali che hanno dovuto lasciare spazio al Mondiale in Qatar. Per questo adesso è il tempo dei bilanci e di tirare le somme su quanto fatto in questi 11 mesi. Opta ha infatti stilato la sua Top XI del 2022 e all'interno ha inserito un calciatore della Lazio: Milinkovic-Savic. Il serbo si aggiunge al resto del "team" formato da: Vicario in porta, Theo Hernandez, Smalling, Kalulu e Di Lorenzo in difesa. Milinkovic, Lobotka e Barella a centrocampo con Leao, Lautaro Martinez e Osimhen a guidare l'attacco.

XI - Qui la Top XI della Serie A relativa all'anno solare 2022 basata sui dati Opta. Stelle. pic.twitter.com/Cyaeiv3QsV — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 15, 2022