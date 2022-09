Serie A, Lazio tra le squadre più anziane per età media: la classifica completa

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

L'edizione numero 390 del Weekly Post del CIES Football Observatory ha classificato i club di 60 campionati di tutta Europa (escluse le squadre B) in base all'età media delle formazioni schierate durante la stagione in corso. Dai dati emersi, fin qui la squadra più giovane della massima serie in Italia è il Lecce, con un'età media di 24,56 anni. Sui 25 anni si attestano Empoli, Torino, Spezia, Milan (con un buon 17% però che supera i 30 anni) e Cremonese. Una buona fetta di Serie A, la maggiore, presenta una media di 26 anni. Nel blocco ci sono Hellas Verona, Fiorentina, Sassuolo, Napoli, Monza, Udinese e Atalanta. Per la Dea, oltre il 27% dei giocatori schierati supera i 30 anni. Dopo la Juventus, unica con un'età media di 27 anni, ci sono Bologna, Roma, Salernitana e Lazio a quota 28 anni.

I dati relativi alla squadra biancoceleste sono davvero interessanti: al di sotto dei 21 anni, Sarri ha fin qui schierato solo l'1% di quelli disponibili, il 6,2% rientra nella fascia tra i 22 e i 25 anni e oltre il 77% è tra i 26 e i 29 anni. Il restante 15,5% supera i 30 anni.

Più "anziane" della Lazio ci sono Sampdoria (età media di 28,93) e Inter (età media 29,13), con la società nerazzurra che fin qui ha schierato quasi il 31% di ultra 30enni.