Serie A, le partite di oggi: si decidono scudetto e retrocessione

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo le vittorie di Roma, Bologna, Fiorentina, Empoli e Lazio prosegue l'ultimo turno di campionato. Alle 12.30 c'è Spezia-Napoli, poi alle 18 - in contemporanea - il verdetto scudetto: Inter-Sampdoria a San Siro e Sassuolo-Milan a Reggio Emilia per capire chi vincerà il tricolore. Alle 21 si chiude col brivido retrocessione: Venezia-Cagliari e Salernitana-Udinese per decretare chi sarà salvo e chi andrà in Serie B.