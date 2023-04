Serie A, le partite oggi in programma: torna la Lazio, big match in serata

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La sosta per le nazionali si è conclusa, ieri è tornata la Serie A con le prime tre partite di questa ventottesima giornata e oggi, domenica 2 aprile, saranno altri cinque i match da disputare. Ad aprire sarà una sfida tra due squadre in ottima forma: Bologna e Udinese che, alle 12.30, si daranno battaglia al Renato Dall'Ara, pronto a essere teatro di un sogno europeo complicato, ma non impossibile per le due compagini. Alle 15.00 seguirà la Lazio, pronta ad affrontare il Monza all'U-Power Stadium con l'obiettivo di dare continuità ai risultati e approfittare dello stop dell'Inter. In contemporanea alla squadra di Sarri giocheranno anche Spezia-Salernitana, la diciassettesima e sedicesima della classe, in una partita che sarà fondamentale per allontanare il pericolo retrocessione. Roma-Sampdoria alle 18.00 potrebbe rappresentare una svolta da non sottovalutare in ottica salvezza per i blucerchiati e in ottica Champions per i giallorossi. Anche quest'ultimi, come la Lazio, vorranno approfittare della sconfitta dell'Inter e accorciare sulla zona Champions, in attesa del risultato del Milan. Alle 20.45 i rossoneri ospiteranno i primi della classe: il Napoli, in una sfida tutta da seguire e aperta a ogni risultato.