Serie A, lo scontro salvezza lo vince lo Spezia: Salernitana ko

Nella prima gara dell'ottava giornata di Serie A, lo Spezia batte 2-1 la Salernitana e si aggiudica lo scontro diretto per la salvezza. Al Picco, i bianconeri vincono in rimonta e festeggiano 3 punti importantissimi. In vantaggio ci vanno gli ospiti con Simy che, nel primo tempo, supera Provedel e deposita la palla in rete. Nella ripresa si scatenano i ragazzi di Thiago Motta che prima con Strelec e poi con Kovalenko ribaltano il risultato.