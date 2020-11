Serie A, lo Spezia pareggia a Cagliari al 94': alla Sardegna Arena finisce 2-2

Sembrava una partita che potesse regalare poche emozioni quella tra Cagliari e Spezia, complice le posizioni delle squadre in classifica, invece il finale di gara è stato molto acceso. Il primo tempo ha visto poche occasioni sensazionali, tra queste il gol al 36' di Gyasi che ha sbloccato il match in favore degli ospiti. Nella seconda frazione di gioco il Cagliari, orfano di Godin, Simeone, Nandez e Pereiro, ha recuperato il risultato con la rete al 52' di Joao Pedro. Il vantaggio rossoblù è arrivato 6 minuti dopo grazie all'eurogol di Pavoletti. In pieno recupero i liguri sono riusciti a riacciuffare la partita con un rigore che ha fatto molto discutere: dal dischetto Nzola al 94' ha realizzato il 2-2. Dopo questo pareggio la distanza tra le squadre rimane di un solo punto, con la squadra di Di Francesco avanti all'undicesimo posto.