Serie A, Massa e Guida in coro: "Addio di Orsato è pesante, ma noi..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Con l'addio di Danile Orsato saranno Davide Massa e Marco Guida ad assumere il ruolo di "senatori". Lo stesso Massa ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Parlano i numeri, Daniele è stato negli ultimi 5 anni uno dei 3 arbitri più forti al mondo, se non il più forte, ma non solo lui. Con Valeri, Irrati e Orsato perdiamo un qualcosa come 700 gare di Serie A. La mancanza di Daniele dal punto di vista della personalità si sente già nel gruppo, sarà una mancanza incredibile, ma noi un po' più anziani con il tempo che passa ci dobbiamo arrogare l'incarico di far sentire il meno possibile la loro mancanza: prima di tutto in campo, decidendo e facendo le cose per bene, cercando di essere un po' da esempio per i più giovani".

Sulla stessa linea anche Marco Guida: "Daniele è un amico, questo è il mio 16° campionato e lui c'è sempre stato. È chiaro che è una mancanza forte, a livello personale e di gruppo. Questa eredità dobbiamo spalmarla un po' su quelli più esperti, è una responsabilità che ci prendiamo volentieri, proveremo a far sentire la mancanza sempre meno all'interno del gruppo e per il campionato italiano".