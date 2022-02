Serie A, Miccichè: "Riforme? Devono essere appannaggio delle big"

L'ex presidente della Lega di Serie A Gaetano Miccichè in un'intervista rilasciata ai microfoni de Il Corriere della Sera ha detto la sua sulla situazione del calcio italiano: "L’anomalia della Lega è che club con fatturati, stadi e seguito diversi fra loro hanno gli stessi diritti. Ma la responsabilità di vendere i diritti televisivi, far entrare o meno i fondi di private equity, o riformare i campionati dovrebbe essere di esclusiva competenza delle big. Nuovo presidente? Io uscivo da ogni assemblea con un mal di testa violento: non era facile dirigere le riunioni tra presidenti che urlavano, altri che pensavano ai fatti propri e altri ancora che si scambiavano insulti. Però, se un sistema non funziona, chi lo rappresenta maggiormente e penso ai grandi club, ha più responsabilità degli altri".