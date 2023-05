Serie A | Non solo Lazio - Cremonese, altri 4 match in programma: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Non solo Lazio - Cremonese, la domenica calcistica propone altri quattro match di Serie A. Si partirà con Verona - Empoli alle 12.30, match fondamentale per il discorso salvezza, soprattutto dopo la sconfitta dello Spezia contro il Torino di ieri. Si proseguirà alle 15 con Monza - Lecce e Bologna - Napoli. Dopo la sfida che impegnerà i biancocelesti contro la squadra di Ballardini, già retrocessa, sarà il turno del big match della 37esima giornata: Juve - Milan. Con la penalizzazione i bianconeri sono scivolati a quota 59, a -5 dai rossoneri, ma una vittoria oggi allo Stadium potrebbe cambiare completamente le carte in tavola. Fischio d'inizio alle 20.45.

