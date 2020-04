Serie A, Piccinini: "Dubito che a settembre ci sarà rischio zero. Un consiglio a Spadafora..."

Insieme al Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, LA7 ha ospitato anche Sandro Piccinini. Noto giornalista sportivo che ha detto la sua in merito alla ripresa dei campionati. Chiudendo con un consiglio al Ministro: "Convivere col virus significa accettare il rischio. Abbiamo parlato di Francia e Olanda che hanno annullato la stagione, ma Inghilterra e Spagna, campionati più importanti, stanno temporeggiando. Se si deve ripartire solo con il rischio zero, io dubito che ci sarà anche a settembre. Un consiglio al Ministro Spadafora: cerchi di capire se è possibile, già dal 4 maggio, riaprire i centri sportivi per gli allenamenti delle squadre di Serie A. Lo chiedono i calciatori, e all'interno di questi impianti si potrebbero eseguire degli allenamenti individuali sotto gli occhi degli allenatori".