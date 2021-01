Serie A, pubblicato il bando per i diritti Tv 2021-2024: in arrivo il canale di Lega

In Lega si è aperta oggi la partita per i diritti Tv della Serie A per il triennio 2021-2024. Come comunicato nella nota ufficiale, tutte le offerte dovranno essere presentate dal 22 al 26 gennaio 2021. La procedura è divisa in due fasi: inizialmente la commercializzazione avverrà per piattaforma, con la presenza di quattro diversi pacchetti, poi sarà mista con sempre quattro pacchetti a disposizione dei broadcaster. La Lega ha inoltre comunicato la volontà di realizzare un canale tematico e il conseguente avvio della procedura.