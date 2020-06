Serie A, solo Roma e Lecce a secco di gol in questa giornata

La 28esimna giornata di Serie A si conclude con il successo esterno dell’Inter contro il Parma con le reti dei due difensori De Vrij e Bastoni. È stata una giornata con risultati importanti e ricca di gol. Ben 40 le reti realizzate in questo turno di Serie A. Solo due squadre non sono riuscite a trovare la via del gol in questo weekend: si tratta delle “giallorosse” Lecce e Roma. I salentini sono usciti sconfitti per 4-0 nella sfida di venerdì all’Allianz Stadium contro la Juventus. La Roma ha perso 2-0 nel pomeriggio contro il Milan dicendo probabilmente addio all’obiettivo Champions League. Rebic e Calhanoglu hanno deciso nel secondo tempo la sfida di San Siro mandando al tappeto la squadra di Fonseca, quasi mai pericolosa in zona offensiva. Nelle sei partite di oggi solo Dzeko e compagni non hanno trovato la gioia del gol.