Serie A, Udinese e Verona non colpiscono: termina a reti inviolate il match

Domenica di Serie A che si apre con Udinese - Verona. Buoni ritmi sin dal primo minuto, le due compagini si affrontano a viso aperto. Ad andare vicino al gol, però, è sicuramente la squadra di Juric. Musso al minuto 43 compie un doppio miracolo: prima respinge un insidioso colpo di testa di Kumbulla, poi da terra toglie con il pugno la sfera a Verre. Partita bloccata anche nel secondo tempo, un gol di De Paul viene annullato dall'arbitro per posizione di fuorigioco di Lasagna. L'Udinese comincia a prendere campo e si rende pericolosa in diversi frangenti, il Verona risponde con una ghiotta occasione di Zaccagni respinta dalla difesa bianconera sulla linea di porta. Il tempo scorre, di gol non se ne vedono. Al triplice fischio il risultato è di 0 a 0.

