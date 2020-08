Serie B, al via i play-off per la A: Nesta sfida il Cittadella

Benevento e Crotone hanno già staccato il pass da prima e seconda della classe, per la Serie A. Come di consueto però, la terza squadra che salirà in massima seria dal campionato cadetto, uscirà dai play-off che vedono coinvolte i club posizionati tra il terzo e l'ottavo posto in classifica. Il primo turno preliminare è andato in scena ieri sera, con il Chievo, che grazie al piazzamento migliore in classifica, come da regolamento, ha conquistato la semifinale contro lo Spezia dopo l'1-1 casalingo con l'Empoli. Stasera invece toccherà al Frosinone allenato dall'ex capitano laziale Alessandro Nesta affrontare in trasferta il Cittadella. I ciociari dovranno per forza di cose espugnare il Tombolato, per poi affrontare eventualmente nell'altra semifinale a gara secca il Pordenone. L'andata e il ritorno della finale, andranno invece in scena tra il 16 e il 20 agosto. Chissà se tifosi della Lazio non stiano già pregustando un nostalgico quanto romantico confronto tra Inzaghi e Nesta il prossimo anno in Serie A.

