Serie C, Ghirelli: "Var dal prossimo anno? Vedremo. Sullo ius soli sportivo..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli è tornato ad affrontare la questione dell'introduzione del Var dai playoff di Serie C alla presentazione delle finali dei Campionati Primavera 3 e 4. Le sue parole: "La questione del Var è lo stesso problema dei settori giovanili, è una questione di ragionare di sistema. Gli arbitri sono giovani, sbagliano molto di più, e sarebbe utile che tutti noi dirigenti dessimo una mano perché possano crescere. Loro sbagliano, come sbaglio io che ho i capelli bianchi, immaginate i ragazzi. Il Var dà una mano a risolvere problemi: il primo è commettere meno errori, il secondo è che si tratta di uno strumento didattico e di crescita. In parte è vero che serve più a noi che sopra, poi sarebbe sciocco dirlo tout court. Faremo una sperimentazione, ne abbiamo parlato col presidente Gravina e col presidente Trentalange, nonché il designatore Rocchi. Domani avremo una prima call da affrontare, in due mesi dobbiamo formare gli arbitri e non è semplice". Sullo ius soli sportivo: "Ieri abbiamo iniziato a discutere, Gabriele (Gravina, ndr) ci ha fatto un po' di punti per studiare. Poi ci rivediamo martedì della settimana dopo Pasqua, certamente lo dovremo affrontare. Per esempio, se prendiamo l'esperienza di Francia e Olanda, il fatto di poter contare su ragazzi, come avviene nella vita di tutti i giorni, che sono italiani ma i cui nonni sono vissuti non in Italia, è una cosa da affrontare. Questo mondo è un villaggio globale".