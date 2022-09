SETTORE GIOVANILE | Lazio U17, i biancocelesti giganteggiano: 3-1 al Palermo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio U17 giganteggia al Green Club di Roma. Questo pomeriggio i giovani aquilotti di Terlizzi hanno giocato la seconda giornata di campionato ospitando il Palermo. In campo i biancocelesti hanno dominato vincendo il secondo match di fila per 3-1. A segno Sessa, Gelli e Cuzzarella che si confermano giocatori di spessore e goleador nati (gli attaccanti sono alla seconda rete in campionato, mentre il centrocampista è al primo centro stagionale). Inutile la rete di Marchese che ha dato una falsa speranza ai siciliani. Gli ospiti hanno giocato dal 77' in inferiorità numerica: l'espulsioni di Di Maggio e quella dello stesso Marchese hanno messo in ulteriore difficoltà la squadra di Del Grosso. Dopo due turni la Lazio è al comando della classifica a punteggio pieno insieme a Perugia e Benevento.