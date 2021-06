Shakhtar Donetsk, caffè, Gazzetta e Umberto Tozzi: il video presentazione per De Zerbi

Questo pomeriggio, dopo le 19, lo Shakhtar Donetsk presenterà ufficialmente il nuovo allenatore Roberto De Zerbi. L'ex tecnico di Sassuolo e Benevento ha deciso di cambiare aria e di intraprendere una nuova avventura molto lontana dall'Italia. Per accoglierlo, il club ucraino ha realizzato un video davvero particolare pubblicato su tutti i social. Nel filmato, De Zerbi si trova in una stanza d'hotel con caffè, Gazzetta dello Sport in mano e cellulare. Sulle note del remix di "Gloria" di Umberto Tozzi, il mister chiude la valigia con il nuovo vocabolario ed è pronto per la sua nuova avventura.