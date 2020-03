Il campionato è al momento fermo, la Lazio é stata impeccabile fino all'ultima partita disputata. Ai microfoni di TMW ha parlato della lotta Scudetto anche Simutenkov, ex Bologna: "Quest'anno ci sono più squadre che possono vincerlo. Oltre alla Juve ci sono Lazio e Inter. Il calcio poi in Italia è una religione, c'è tanta passione e non può mai essere brutto".