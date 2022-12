Sindaco Firenze: "Franchi? Evitiamo di fare come con il Flaminio..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il sindaco di Firenze Dario Nardella è intervenuto ai microfoni di Radio Firenzeviola per parlare dei lavori di ristrutturazione dello Stadio Franchi. Durante il discorso il primo cittadino fiorentino ha fatto un paragone anche con lo Stadio Flaminio: "Il 2023 sarà sicuramente l'anno dello stadio, dove metteremo a punto i dettagli sulla convenzione del Franchi attuale e lavoreremo per il nuovo. Correremo per iniziare i lavori, io ho l'obiettivo di cominciare prima della fine del 2023. Questo è importante per raggiungere gli obiettivi del Pnrr".

PARAGONE CON IL FLAMINIO - "Lo stadio Franchi è un monumento nazionale e di proprietà del comune, quindi è giusto che sia l'ente pubblico a pagare la riqualifica, sennò rischierebbe di essere abbandonato come il Flaminio a Roma. E posso dire che le risorse a disposizione ci sono e sono sufficienti: ci sono arrivate le ultime comunicazioni dai ministeri sull'intero budget. L'area esterna di Campo di Marte non sarà realizzata con i fondi pubblici ma tramite investimenti privati".