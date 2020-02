SONDAGGIO - Lazio - Bologna: vota il migliore in campo dei biancocelesti

È bastata una Lazio devastante nel primo tempo per archiviare la pratica Bologna. Prima Luis Alberto poi Correa fissano il risultato sul 2-0, regalando ai biancocelesti il momentaneo primato in solitaria. Prestazione quasi perfetta dei ragazzi di Inzaghi nei primi 45 minuti, giocati sempre a ritmi alti e impreziositi dalle giocate del numero 10 spagnolo che confeziona anche un assist in occasione del gol del raddoppio di Correa. Qualche sofferenza di troppo nella ripresa, con il Bologna decisamente più spregiudicato nel tentativo di riaprire la partita e fermato due volte dal Var. Attraverso il link in basso potete votare il migliorare in campo dei biancocelesti!

