SONDAGGIO - Lazio - Genoa, vota il migliore in campo dei biancocelesti

Una vittoria col brivido per la Lazio che, tra le mura amiche dell'Olimpico, supera non senza qualche difficoltà il Genoa. La gara termina 4-3 con i rossoblu che provano il colpaccio nel finale, ma gli uomini di Inzaghi reggono l'urto e continuano la loro corsa verso la Champions. Il primo tempo si chiude 2-0 grazie a Correa e al rigore di Immobile. Nella ripresa l'autogol di Marusic riapre la questione, poi ancora il Tucu e Luis Alberto incrementano il vantaggio. Scamacca e Shomourodov spaventano la Lazio nel finale ma non basta. Vota il migliore in campo tra i biancocelesti con il sondaggio de Lalaziosiamonoi.it.