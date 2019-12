SONDAGGIO - Lazio - Juventus, vota il migliore in campo dei biancocelesti

Una serata da non dimenticare, e che difficilmente si dimenticherà. Lazio - Juventus si rivela una partita memorabile per tutti i biancocelesti, un tripudio che passa per i piedi e la testa di Luiz Felipe, Milinkovic-Savic e Caicedo. Anche se con l'imbarazzo della scelta, vota il migliore in campo per i biancocelesti in questa vittoria storica con il sondaggio de Lalaziosiamonoi. CLICCA QUI PER VOTARE IL SONDAGGIO