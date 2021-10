SONDAGGIO - Lazio - Marsiglia, vota il migliore in campo dei biancocelesti

LAZIO MARSIGLIA SONDAGGIO - La Lazio e il Marsiglia impattano sullo 0-0. Biancocelesti a cui è mancato il gol e hanno sbattuto su Pau Lopez e sul palo. Il girone resta aperto e le aquile non possono più sbagliare. Adesso la palla passa a voi che siete chiamati a scegliere il vostro migliore in campo. Per votare potete cliccare sul link in basso, oppure nell'apposito box in basso a destra della nostra homepage.

