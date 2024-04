SONDAGGIO - Sfogo Luis Alberto, rabbia e non curanza: le vostre reazioni

Le parole di Luis Alberto dopo la vittoria contro la Salernitana non sono andate giù al popolo laziale. Vi avevamo chiesto con questo sondaggio di esprimere la vostra opinione e la maggioranza si dice furiosa. Il 53,74% dei voti ricevuti, infatti, ha risposto di essere molto arrabbiato dopo le esternazioni dell'andaluso. Un po' a sorpresa al secondo posto c'è la risposta "Non mi interessa", quasi a ignorare e a non prendere in considerazione l'ennesima uscita a vuoto del Mago. L'opzione ha raccolto il 27,68% delle preferenze. Staccate le altre due opzioni con "Sono triste" ferma al 9,39% e "Ha ragione" al 9,19%.

"Ho chiesto la rescissione al club, non voglio più un euro dalla Lazio. Lascio il mio contratto ad altri" le parole di Luis Alberto dopo la gara con la Salernitana hanno aggiunto pressione dopo una stagione molto negativa sotto quasi tutti i punti di vista. Le dichiarazioni dello spagnolo avranno un seguito, ma per il momento chiediamo a voi un vostro parere. Cosa ne pensate delle parole di Luis Alberto? Avete quattro opzioni che sono anche le vostre reazioni. Sono furioso, sono triste, ha ragione e non mi interessa per indicare rabbia, delusione, constatazione e rassegnazione.