SONDAGGIO - Spezia - Lazio, ecco il vostro migliore in campo

Avete scelto il vostro migliore in campo tra le fila biancocelesti dopo il successo di sabato in Liguria che può essere decisivo...

Sergej Milinkovic Savic è il vostro migliore in campo. Il serbo ha dominato il sondaggio della nostra redazione dopo il successo della Lazio sullo Spezia. Il centrocampista, arrivato in doppia cifra di gol e assist, ha ricevuto il 69,13% delle preferenze. Alle spalle del numero 21, la medaglia d'argento è andata a Francesco Acerbi. Il difensore ha firmato la rete decisiva e ha raccolto il 11,65% dei voti. Bronzo per uno staccatissimo Mattia Zaccagni, fermatosi al 7,76%.

SPEZIA LAZIO SONDAGGIO - La Lazio batte in rimonta lo Spezia e lancia un segnale alle dirette concorrenti per l'Europa. La squadra di Sarri va sotto tre volte in Liguria, ma alla fine la spunta grazie alla rete di Acerbi quasi allo scadere. Adesso la palla passa voi che siete chiamati a scegliere il vostro migliore in campo. Per votare potete cliccare sul link in basso, oppure nell’apposito box in basso a destra della nostra home page.