Spal, Murgia pronto a ridurre il suo ingaggio pur di essere ceduto

Alessandro Murgia ha fatto ritorno alla Spal. L'ex biancoceleste è reduce da un anno non proprio felicissimo tra le file del Perugia e, come riporta lospallino.com, ha voglia di rilanciarsi. Il suo contratto scade nel 2024 ma il calciatore sarebbe disposto a ridursi anche l'ingaggio pur di essere ceduto e di trovare una nuova squadra. La questione avrà sicuramente degli sviluppi e nel mentre il giocatore, come da regolamento, partirà per il ritiro in Val di Sole agli ordini del mister Venturato.