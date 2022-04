Spezia - Inter, Nzola dura solo 10 minuti in campo: c'entra un orecchino

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

L'Inter affossa lo Spezia per 3-1 guadagnando tre punti preziosi per la classifica. Prima però bisogna fare una precisazione, perché quanto accaduto in campo ha dell'incredibile. Al Picco infatti, al 60' entra Nzola al posto di Manaj ma la prova dell'attaccante è durata solo 10 minuti. Il perché risale al fatto che Nzola ha iniziato la gara con un orecchino che non è riuscito a togliere dopo vari tentativi. I minuti passano e Thiago Motta non esita un minuto: a sostituirlo è Antiste.