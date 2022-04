Spezia – Lazio, Cataldi: “Sarà una partita difficile, ma i tifosi…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Manca sempre meno al fischio d’inizio del match tra Spezia e Lazio, ai microfoni di Lazio Style Radio per presentare la gara è intervenuto Danilo Cataldi. Queste le sue sensazioni: “Sono consapevole delle difficoltà dello stadio, ma so anche che ci saranno molti tifosi della Lazio e questo ci darà una grande mano. Sarà una partita difficile dato che lo Spezia non è ancora salvo e noi vogliamo centrare un piazzamento in Europa”

MILAN – “Contro il Milan abbiamo disputato una buona gara, dopo il pareggio abbiamo sofferto per dieci minuti prima dell’episodio finale rocambolesco che ci ha portato via un pareggio meritato. Eravamo reduci da una settimana complicata per via dell’influenza che ha colpito molti di noi. In ogni caso, abbiamo messo la sconfitta da parte ed analizzato gli errori con il mister. Stasera la Lazio dovrà farsi trovare pronta”

GIOCO - “A livello tattico, abbiamo esaminato varie strategie che i nostri avversari potrebbero mettere in campo. Mi aspetto uno Spezia deciso che lotterà su ogni pallone”.

Cataldi a Sky: "Nelle ultime quattro servono più punti possibili, sono quattro partite difficili ma la Lazio è pronta per affrontarle al meglio. Difficoltà in casa più che in trasferta? Non sapevo di questo dato, noi cerchiamo di fare sempre il nostro calcio. Forse a causa delle squadre aggressive affrontate in casa abbiamo perso punti, ma stasera siamo pronti".

Danilo Cataldi è intervenuto anche ai microfoni di DAZN: "I tifosi sono veramente incredibili, penso che la tifoseria della Lazio non ha nulla da invidiare a nessuna squadra d’Europa e lo so bene, credetemi. Ci danno una grande mano".

