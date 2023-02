Stadio Roma, il sindaco Gualtieri: "Opera molto importante per la nostra città"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Passi in avanti per il nuovo stadio della Roma. Il sindaco Roberto Gualtieri ha annunciato e commentato sul suo profilo Facebook la notizia riguardante l'ok dato dalla giunta capitolina sulla delibera per il pubblico interesse sull'impianto che dovrebbe sorgere sui terreni di Petralata. Il primo cittadino ha scritto: "La giunta capitolina ha approvato la delibera con cui si dichiara l'interesse pubblico per lo stadio della AS Roma a Pietralata. Si tratta di un atto molto importante che rispetta la tabella di marcia che ci siamo dati. Ora la Delibera sarà discussa in Aula Giulio Cesare, poi si aprirà un’importante fase di confronto e di dibattito pubblico che coinvolgerà cittadini, comitati e territorio. Gli esiti di questo confronto dovranno essere recepiti nel progetto definitivo che la Società dovrà presentare e che sarà poi discusso nella Conferenza dei servizi decisoria. L’obiettivo è di aprire i cantieri nel 2024, per arrivare ad inaugurare lo stadio nel 2027, in occasione del centenario della società. Ringrazio gli assessori Maurizio Veloccia e Alessandro Onorato e gli uffici capitolini per la serietà, l’impegno e il rispetto delle tempistiche che stanno rispettando. E ringrazio anche il Ceo della Roma Pietro Berardi e la famiglia Friedkin che sta facendo uno sforzo economico molto rilevante per investire sul progetto sportivo della Roma che, nello stesso tempo, è anche una valorizzazione di un quadrante della città. Il nuovo stadio è un'opera molto importante per la nostra città non solo per il suo valore sportivo ma perché rappresenta una vera e propria occasione di riqualificazione e rigenerazione di un intero quadrante di Roma che per troppo tempo è rimasto privo di interventi".