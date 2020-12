Stadio Roma, la Raggi: "Opera da portare avanti. Ma dove non si sa..."

"Per noi lo Stadio della Roma si farà, é un'opera che viene portata avanti dai privati quindi sono loro a dover scegliere dove farlo. Ad oggi l'indicazione della precedente proprietà era di farlo a Tor di Valle, ma chiaramente siamo aperti al confronto con la nuova dirigenza. Noi ci mettiamo a disposizione, devono sussistere una serie di requisiti ma noi ci siamo". Queste le parole della sindaca di Roma, Virginia Raggi, a Rainews24. Lo stadio dei giallorossi è ancora in alto mare. I terreni di Tor di Valle sui quali il club giallorosso vorrebbe realizzare la sua nuova casa sono pignorati: ipoteca di 42 milioni di euro per una procedura giudiziaria che risale al gennaio 2019. Progetto fermo.