Supercoppa 2024, il tabellone prende forma in attesa di Lazio e Milan

© foto di www.imagephotoagency.it

La Supercoppa 2024 prende vita. In attesa che sia ufficiale chi tra Lazio e Milan conquisterà il secondo posto, che garantisce l'ultimo slot disponibile per il torneo, il tabellone prende forma. Napoli, come vincitrice del campionato, Inter e Fiorentina, come finaliste della Coppa Italia, hanno giù il pass per l'Arabia Saudita e attendono solo di conoscere la loro avversaria.

In attesa dell'ufficialità della Lega di Serie A Napoli e Inter saranno testa di serie con i partenopei che se la vedranno con la Fiorentina e i nerazzurri che sfideranno una tra Lazio e Milan. Alla squadra di Sarri bastano due punti in due gare per certificare il secondo piazzamento.