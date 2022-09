Supercoppa Europea, nuovo format: possibile inserimento della final four

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Uefa/Image Sport

La Supercoppa Europea potrebbe cambiare format a partire dal 2024, anno in cui partiranno le nuove formule delle coppe europee. A riportarlo è il noto tabloid inglese "The Guardian" secondo cui la Uefa starebbe pensando di istituire una final four comprensiva di finalina per il terzo e quarto posto, da disputare negli Stati Uniti. Una scelta dettata da motivi commerciali . Alle vincitrici di Champions League ed Europa League si aggiungerebbero anche la squadra detentrice della Conference League e su invito la formazione campione della MLS americana. Una vera e propria rivoluzione che nel caso sicuramente alimenterebbe una ricca ondata di polemiche.