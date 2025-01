Supercoppa Italia, oggi iniziano le semifinali: ecco chi scenderà in campo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Le final four della Supercoppa Italiana stanno per avere inizio. Questa sera, alle ore 20.00, scenderanno in campo presso lo stadio dell'Università Re Sa'ud (noto anche come Al-Awwal Park) di Riad i campioni in carica dell'Inter contro l'Atalanta. La sfida valida per le semifinali della competizione metterà di fronte due delle squadre più in forma in Italia che, nel campionato di Serie A, si stanno contendendo la cima della classifica. Una sfida spettacolare tra chi vuole confermarsi, dopo il successo dell'anno scorso al 91' contro il Napoli (in semifinale avevano battuto proprio la Lazio per 3-0) e chi, invece, è a caccia del suo secondo trofeo in meso di un anno, essendo la Dea reduce dalla vittoria in Europea League.