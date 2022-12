Superlega, Al Khelaifi che stoccata alla Juve: "Giocherebbe da sola"

TUTTOmercatoWEB.com

La Superlega continua ad essere ancora oggetto di discussione. Quest'oggi Nasser Al Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain e dell'ECA,è tornato ad attaccare il progetto che vede Juventus, Real Madrid e Barcellona come fautori: "Nessuno prenderebbe parte a questo torneo e nessuno andrebbe a vedere le partite. Bella competizione con tre squadre...". E poi rincara la dose: "Tutti sono contro la Superlega: i club, i tifosi, tutte le parti interessate. Davvero è qualcosa a cui nessuno può pensare, perché come ho ripetuto più volte, non si tratta di un contratto legale, bensì di un contratto sociale. Onestamente sarà impossibile per loro realizzarla e credo che loro lo sappiano. Come vedete noi club siamo qui, siamo molto uniti con l'Uefa, stiamo facendo decisamente molto meglio di prima sotto ogni punto di vista. Siamo più vicini, come una famiglia e siamo tutti insieme: grandi, medi e piccoli club unti per risolvere i problemi del calcio europeo".