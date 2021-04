Superlega, Di Natale duro: “Avrebbe ucciso il calcio”

Antonio Di Natale, ex capitano dell'Udinese e attuale allenatore della Carrarese, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb per dire la sua sul fallimento della Superlega: "Sono assolutamente contrario alla Superlega, e sono felice che sia stato solo un chiacchiericcio di due giorni. Fare un passo indietro è stata un cosa intelligente, perché una cosa del genere avrebbe ucciso il calcio e i sogni non solo dei calciatori, giovani e meno giovani, ma anche dei tifosi: non solo, una Serie A senza Milan, Juventus e Inter non avrebbe neppure senso".