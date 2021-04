Superlega, il comunicato della Premier: "Ci opporremo in ogni modo"

Ci sono ben sei squadre della Premier League tra i 12 club fondatori della tanto discussa Superlega. Le altre quattordici squadre che però disputano il campionato inglese si sono riunite nella giornata di oggi e la Premier ha emesso un comunicato in cui sottolinea la contrarietà al progetto: "La Premier League, insieme alla Football Association, si è riunita con i club per discutere delle immediate conseguenze della proposta di Superleague. I 14 club presenti alla riunione hanno rifiutato i programmi della competizione, all’unanimità e con vigore. La Premier League prenderà in considerazione ogni azione possibile per fare in modo che il progetto possa andare avanti. La Premier League desidera ringraziare i tifosi e tutte le parti interessate per il supporto che hanno dimostrato questa settimana a riguardo di questo significante tema”.

