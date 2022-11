Superlega, il nuovo CEO Bernd Reichart: "Andremo a Nyon per parlare con la Uefa"

TUTTOmercatoWEB.com

Bernd Reichart è il nuovo CEO della Superlega, progetto naufragato poche ore dopo la nascita ma che di fatto non ha nessuna intenzione di tramontare, anzi. Intervenuto nel podcast Einfach Mal Luppen ecco le sue parole: "Abbiamo offerto alla UEFA un dialogo e questo invito è stato accettato. Sarò a Nyon la prossima settimana per parlare dell’argomento. Questo è anche ciò che intendo per dialogo, che l’altra parte sia ascoltata e ci si possa confrontare con le idee. Sicuramente non saremo d’accordo su tutto. Ma è un buon segno per i club che potrebbero ancora esitare in questo momento o addirittura temere sanzioni. L’impegno della UEFA affinché sia ​​possibile un dialogo aperto sul futuro del calcio è un segnale positivo".