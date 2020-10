Tavano: "Calciomercato Lazio di basso profilo? No, stravolgere non è la soluzione..."

Ultimo giorno di calciomercato. A Milano, nei pressi dell'Hotel Sheraton, i microfoni de Lalaziosiamonoi.it hanno intercettato Diego Tavano. Il presidente della Brando Sport Management ha espresso la sua opinione sulle trattative chiuse finora e sulla Lazio: "E' stato un mercato condizionato dal Coronavirus, anche se in molte squadre si sono mosse bene. L'ultima è la Juve con un gran colpo come Chiesa. Considero tuttavia l'Inter la squadra più completa, vista la larga rosa che ha messo su. Lazio e Roma hanno le carte in regola per fare una buona annata: i biancocelesti sono una certezza, Inzaghi farà bene e dirà la sua. La dirigenza ha scelto di non stravolgere ed è una tattica che spesso funzione. E' vero, avrebbe potuto fare di più, ma non cambiare tanto ha sempre i suoi risvolti positivi".

