Torino, allenamento pomeridiano in vista Lazio: torna Verdi, dubbio Zaza

Simone Verdi torna a pieno regime, dopo l'infortunio di inizio giugno, e con la Lazio potrebbe essere schierato da titolare. E' questa la notizia migliore per Moreno Longo che però deve fare i conti con le condizioni di Zaza (problemi al muscolo flessore della coscia sinistra), a serio rischio convocazione. Continua la preparazione del Torino in vista della sfida di domani contro la Lazio. Di seguito il comunicato del club granata:

"Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia, in preparazione alla partita di domani sera contro la Lazio (stadio Olimpico Grande Torino, calcio d’inizio ore 19.30). Moreno Longo, dopo l’attivazione muscolare in campo, ha diretto una sessione tecnico-tattica che si è conclusa con esercitazioni a tema. Domani mattina in programma la seduta di rifinitura, cui seguirà l’annuncio dei calciatori convocati".