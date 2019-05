Torino - Lazio, i convocati di Inzaghi: un titolare non ce la fa

Il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi contro il Torino allo Stadio Olimpico ‘Grande Torino’ di Torino. Non c'è Adam Marusic: nonostante sia partito con il resto del gruppo, il montenegrino non è stato inserito nell'elenco dei calciatori disponibili per la sfida delle 15.

Portieri: Alia, Guerrieri, Proto

Difensori: Acerbi, Armini, Bastos, De Angelis, Durmisi, Radu, Romulo, Wallace, Zitelli

Centrocampisti: Badelj, Bianchi, Cataldi, Jordao, Lulic, Mohamed, Parolo

Attaccanti: Capanni, Cerbara, Immobile