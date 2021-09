Torino - Lazio, il Sarrismo non decolla: gli scatti de Lalaziosiamonoi.it

Altro pari, sempre in rimonta e in extremis per la Lazio. La macchina di Sarri ancora stenta a decollare, palesando non poche lacune nei meccanismi di gioco. L'aggressività del Torino ha fatto la differenza nelle due frazioni di gioco, costringendo i biancocelesti a rincorrere ancora una volta il risultato. La freddezza di Immobile dal dischetto consente ai biancocelesti di acciuffare un punto, che premia quantomeno la reazione della squadra. Gara fallosa, a tratti nervosa, ricca di contrasti e cartellini. A seguire tutte le emozioni di Torino - Lazio con gli scatti più significativi del match offerti dall'obiettivo de Lalaziosiamonoi.it.