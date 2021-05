Torino, Nicola: "La Lazio ha giocato alla morte, salvezza ancora più meritata"

Davide Nicola, tecnico del Torino, commenta così a Sky lo 0-0 con la Lazio e la salvezza raggiunta: "Questa è stata la salvezza più complicata per tante dinamiche, ma alla fine abbiamo ottenuto quello che volevamo. Siamo contenti ma ci dispiace perché potevamo arrivarci prima, tante situazioni ci hanno messo in difficoltà. La Lazio ha giocato alla morte e sono contento perché così la nostra salvezza è ancora più meritata. Non c’è salvezza senza un po’ di sofferenza. Venivamo da due sconfitte, ci siamo concentrati sull’aspetto tattico, ci siamo dati dei compiti semplici, contro la Lazio è bene avere delle certezze. Potevamo andare avanti noi col palo di Sanabria e avremmo sofferto meno. Belotti? Si è sacrificato e lo rimetteremo al pieno della forma per l’Europeo".

Il tecnico granata è poi intervenuto anche in conferenza stampa: "Il fatto che la Lazio abbia giocato per batterci da ancora più valore a questa salvezza conquistata. Delle mie tre questa è stata sicuramente la più tosta. Squadra impaurita nel secondo tempo soprattutto? Bisogna considerare che in alcuni momenti e in certe circostanze abbiamo pagato caro precedentemente. Nell’arco di un campionato nessuno sa da dove arrivano i punti per la salvezza. La cosa importante è la capacità di rimanere sempre concentrati senza farsi distrarre da tante cose. Stasera l’unica strategia possibile era quella che abbiamo adottato. Abbiamo considerato le qualità tecniche e di fisicità della Lazio. Abbiamo conquistato meritatamente la salvezza mettendo in campo tutte le energie a disposizione".