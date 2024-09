Torino, Vanoli punta la Lazio: tornano Ricci e Ilic, ballottaggio in attacco

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Dopo il primo ko rimediato in Coppa Italia il Torino, che al momento occupa il primo posto in classifica in Serie A, è pronto a scendere in campo per la sfida contro la Lazio in programma alle 12.30 allo stadio Olimpico Grande Torino. Mister Vanoli vuole rialzare subito la testa e per questo, come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport, tornerà a schierare i titolari dopo il turover di coppa.

Spazio quindi a Ricci e Ilic a centrocampo con Tameze in vantaggio su Linetty mentre sugli esterni Lazaro a destra e Borna Sosa a sinistra. Ballottaggio in difesa con Walukiewicz, Coco e uno tra Masina e Maripan. In attacco invece Zapata certamente titolare mentre si giocano una maglia Ché Adams, a segno anche contro l'Empoli, e Sanabria che dopo la rete contro il Verona vuole rilanciarsi.