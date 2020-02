Tovalieri: "Lazio caparbia, non solo fortunata. Ma se non segna Immobile..."

Come un ritornello, la Lazio torna a vincere e si torna a parlare di fortuna. Facile appiglio di tanti - troppi - tifosi da social, e di qualcuno degli addetti ai lavori. Tra questi non figura Sandro Tovalieri, ex attaccante della Roma: "La fortuna te la costruisci con la voglia di vincere" - ha detto Tovalieri a TMW Radio - "La Lazio qualche volta è stata fortunata a raggiungere i 3 punti negli ultimi minuti, ma è anche questione di caparbietà. I biancocelesti giocano a memoria, si tratta di un gruppo fantastico. Poi ci sta un anno che ti giri tutto bene. Immobile viene messo in condizione di fare tanti gol. Se non c'è lui, però, la squadra di Inzaghi può andare in difficoltà".

