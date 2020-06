Trump, dura polemica contro il calcio statunitense: "Non lo guarderò più!"

Dura posizione del presidente Donald Trump nei confronti del calcio statunitense. La US Soccer ha infatti modificato la politica sull'inno nazionale: la federazione ha dichiarato che i giocatori non saranno più obbligati a stare in piedi durante "The Star-Spangled Banner". La decisione nasce cavalcando l'ondata di protesta per la morte di George Floyd. Ha avuto infatti sempre più seguito l'esempio di Colin Kaepernick, giocatore della NFL. L'atleta, quattro anni fa, era stato il primo sportivo americano a mettere un ginocchio a terra durante l'esecuzione dell'inno nazionale: un segno di protesta contro le violenze della polizia ai danni degli afroamericani. Un gesto che, dopo la vicenda Floyd, è tornato più che mai attuale. Trump, tramite il proprio profilo Twitter, ha tuonato contro il calcio statunitense: "Non lo guarderò più!".