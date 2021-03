Udinese, Bonifazi: “La Lazio non è in forma ma ha un grande collettivo”

Dopo il ritorno degli ottavi di Champions contro il Bayern Monaco, la Lazio tornerà in campo domenica pomeriggio alle 15 quando farà visita all'Udinese sul prato della Dacia Arena. Kevin Bonifazi, difensore centrale bianconero, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Udinese Tv in cui analizza il match contro Immobile e compagni: "E' vero che la Lazio non è nel suo miglior momento ma è una squadra con grandissime individualità e un collettivo unito da anni, con un allenatore che la segue da più stagioni. Noi cercheremo di mettere in campo quello che stiamo facendo, col rispetto dell'avversario ma anche con la consapevolezza di essere diventati una realtà. Il presidente è ambizioso e ci trasmette la volontà di migliorare. Noi valutiamo passo per passo i ostri obiettivi: innanzitutto dobbiamo arrivare a 40 punti, dopodiché saremo noi i primi a voler raggiungere posizioni di classifica più agiate".