Udinese, Guessand non si muove: il trasferimento salta per...due secondi!

Colpo di scena clamoroso negli ultimi secondi di questo calciomercato invernale. Tutti sono alla ricerca dell'affare last minute e tentano la corsa contro il tempo. Il problema è che non sempre riesce. Come riferisce Gianluca Di Marzio, il difensore dell'Udinese Axel Guessand era a un passo dalla Salernitana. Tutto pronto per il trasferimento, ma non c'era più tempo: il trasferimento è saltato per soli due secondi.