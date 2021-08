UFFICIALE - Calciomercato Lazio, Kiyine è del Venezia: i dettagli

Ora è anche ufficiale. Sofian Kiyine è un nuovo giocatore del Venezia. L'esterno lascia la Lazio dopo due anni e zero presenze in competizioni ufficiali. Kiyine si accasa in Veneto in prestito con obbligo di riscatto condizionato. In parole povere, il Venezia avrà l'obbligo di riscattare il giocatore in caso di salvezza. Di seguito il comunicato del club biancoceleste: "La S.S. Lazio comunica di aver ceduto al Venezia FC il calciatore Kiyine Sofian. La cessione è temporanea annuale e il Venezia ha l’obbligo di trasformarla in definitiva al verificarsi di alcune condizioni legate ai risultati sportivi".